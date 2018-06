Sydney (AFP) Die Menschen an der dicht besiedelten Nordostküste Australiens haben sich am Donnerstag auf einen Wirbelsturm der höchsten Kategorie vorbereitet. Der Zyklon "Marcia" wurde am Donnerstag binnen Stunden von der Kategorie zwei auf die zweithöchste Stufe vier heraufgesetzt, wie das Wetteramt des Bundesstaates Queensland mitteilte. Auf seinem weiteren Weg zur australischen Küste werde er wahrscheinlich die höchste Kategorie der fünfstufigen Sturmskala erreichen, warnte die Behörde in einer Mitteilung beim Kurznachrichtendienst Twitter.

