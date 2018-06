Dresden (dpa) - Die aus der islamkritischen Pegida-Bewegung hervorgegangene Initiative "Direkte Demokratie für Europa" zieht kaum noch Menschen an. Zur zweiten Kundgebung am Abend in Dresden kamen etwas mehr als 100 Leute zusammen. Bei der Premiere am 8. Februar waren es noch fünfmal so viele. Mitbegründer René Jahn zeigte sich dennoch nicht enttäuscht: "Wir machen weiter, unabhängig von der heutigen Teilnehmerzahl", sagte er. Pegida hatte sich Ende Januar nach Personalquerelen gespalten.

