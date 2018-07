Paris (AFP) Frankreichs Premierminister Manuel Valls hält eine rasche Lösung im Schuldenstreit mit Griechenland für möglich. Der griechische Antrag auf Verlängerung der Finanzhilfen sei ein "sehr ermutigendes Zeichen, dass eine Lösung möglich ist, und zwar sehr schnell", sagte Valls am Donnerstag in der französischen Nationalversammlung in Paris.

