Heidelberg (AFP) Gaskunden in ländlichen Regionen müssen nach Angaben des Verbraucherportals Verivox deutlich höhere Preise zahlen als Verbraucher in Stadtstaaten. Am tiefsten in die Tasche greifen müssten Saarländer, teilte Verivox am Donnerstag mit Verweis auf eine eigene Untersuchung mit. Die niedrigsten Gaspreise zahlen demnach die Berliner. Grund für die Unterschiede sind Verivox zufolge vor allem die Netzentgelte.

