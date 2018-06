Berlin (AFP) Wenn ein Häftling 23 Stunden pro Tag in seiner Zelle verbringen muss, kann dies gegen die Menschenwürde verstoßen. Eine solch lange Einschlusszeit entspreche praktisch der Einzelhaft, entschied das Kammergericht Berlin in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil. Für die Einzelhaft gälten jedoch sehr hohe gesetzliche Hürden. (Az. 9 U 129/13)

