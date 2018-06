Mannheim (AFP) Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie erhöht die IG Metall vor einer möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde am Montag in Baden-Württemberg den Druck auf die Arbeitgeber. Wenn dann kein greifbares Lösungskonzept vorliege, "zwingen uns die Arbeitgeber förmlich dazu, dass wir das Scheitern der Verhandlungen feststellen und die Urabstimmung beantragen müssen", erklärte der baden-württembergische Gewerkschaftschef Roman Zitzelsberger am Donnerstag. Bundesweit beteiligten sich laut Gewerkschaftsangaben erneut mehr als 45.000 Beschäftigte an Warnstreiks.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.