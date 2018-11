Kiew (AFP) Nach dem Rückzug der ukrainischen Armee aus dem umkämpften Debalzewe hat sich Präsident Petro Poroschenko für einen internationalen Friedenseinsatz in der Ostukraine ausgesprochen. Moskau und die Separatisten wiesen den Vorschlag am Donnerstag scharf zurück und sprachen von einem Bruch des Minsker Abkommens. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Staatschef François Hollande, Russlands Präsident Wladimir Putin und Poroschenko bekräftigten ihr Festhalten an der Vereinbarung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.