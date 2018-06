Paris (AFP) Die sozialistische Regierung Frankreichs hat wie erwartet einen Misstrauensantrag der konservativen Opposition überstanden. Bei einer Abstimmung in der Nationalversammlung in Paris verfehlte der Antrag am Donnerstagabend die notwendige absolute Mehrheit von 289 Stimmen deutlich. Für den von der konservativen UMP und der Zentrumspartei UDI eingebrachten Misstrauensantrag stimmten 234 Abgeordnete.

