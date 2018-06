Hannover (SID) - Trainer Tayfun Korkut vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 hat vor dem Gastspiel der Niedersachsen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellennachbarn 1. FC Köln seine Profis zu mehr Konzentration ermahnt. "Schönreden hilft nicht. Wir müssen wieder in den entscheidenden Momenten erfolgreich sein", sagte der Coach am Donnerstag.

Nach nur einem Punkt aus den ersten vier Rückrundenspielen sind die Norddeutschen als Tabellenzehnter noch vier Zähler vom Abstiegsplatz 17 entfernt. "Man könnte allerdings auch sagen, es liegen noch eine ganze Menge Mannschaften zwischen uns und der Abstiegszone", erklärte Korkut.