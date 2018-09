London (AFP) Die Britpop-Band Blur veröffentlicht demnächst ihr erstes Album seit zwölf Jahren. "Wir haben eine neue Platte gemacht", sagte Bandleader Damon Albarn am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in London. Das Werk namens "The Magic Whip" werde am 27. April erscheinen. Zu der seit 2003 andauernden Band-Pause sagte Albarn: "Das scheint lange genug für uns zu sein, um etwas Frisches zu machen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.