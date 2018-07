Neu Delhi (AFP) Nach den tödlichen Attacken eines Tigers auf Menschen in Indien haben Forstarbeiter das Tier erschossen. Eine Mannschaft aus 50 Forstarbeitern, Tierärzten und Sicherheitskräften habe den Tiger im Dschungel des südlichen Bundesstaats Tamil Nadu gesucht, sagte Behördenvertreter C. Badrasamy am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Nachdem die Raubkatze zunächst gefunden und gefangen worden sei, habe sie aber wieder entfliehen können. Es habe chaotische Szenen gegeben, weil rund 500 Dorfbewohner zusammengekommen waren, um das gefangene Tier zu sehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.