New York (dpa) - Mit Schauen der Star-Designer Ralph Lauren und Calvin Klein ist die New Yorker Fashion Week zu Ende gegangen. Die beiden amerikanischen Designer zeigen ihre Kollektionen traditionell zum Abschluss der Modewoche. Bei Lauren gab es vor allem Brauntöne und Pelz zu sehen. Zu Gast war unter anderem der Rapper Kanye West. Insgesamt sahen bei der neun Tage langen Fashion Week viele Designer Schwarz als Trend für die Herbst-/Wintersaison 2015/16. Die New Yorker Fashion Week ist traditionell der Auftakt der Modewochen, bei denen Schauen in London, Mailand und Paris folgen.

