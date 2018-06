Maranello (dpa) - In der Diskussion um die Zukunft der Formel 1 hat Sebastian Vettels Rennstall Ferrari einen spektakulären Konzeptwagen im Internet präsentiert. Das Auto fällt vor allem durch einen doppelten Frontflügel und seinen insgesamt futuristischen Look auf.

Ferrari stellte den Wagen auf seiner Homepage und via Facebook vor, ehe sich die Kommission der Formel 1 in Genf erneut über mögliche mittelfristige Regeländerungen in der Königsklasse des Motorsports verständigen wollte.

Wie das Magazin "autosport" auf seiner Homepage berichtete, sollen McLaren und auch Red Bull den Konkurrenzteams ebenfalls bereits Vorschläge für Autos der Zukunft vorgelegt haben. Diese seien aber weniger radikal gewesen sein als die Studie von Ferrari.

Grund für die Diskussion um erneute Veränderungen in der Formel 1 nach der größten technischen Reform zur vergangenen Saison mit tiefgreifenden aerodynamischen Modifizierungen ist das sinkende Interesse. Immer mehr Rennstrecken-Betreiber beklagen rückläufige Zuschauerzahlen, dasselbe gilt für manche TV-Märkte. Unter anderem machte sich Mercedes-Teamaufsichtsratschef Niki Lauda bereits für Autos mit über 1000 PS stark, um der Formel 1 wieder attraktiver zu machen.