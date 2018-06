Paris (dpa) - Der deutsche Bahnvierer der Männer hat mit Platz vier in Paris für das beste WM-Ergebnis seit 2002 gesorgt. Henning Bommel, Theo Reinhardt (beide Berlin), Kersten Thiele (Sinsheim) und Domenic Weinstein (Villingen) unterlagen im kleinen Finale Titelverteidiger Australien.

In der Zwischenrunde stellte das Quartett des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) in 3:57,116 Minuten einen deutschen Rekord auf. Gold ging an

Neuseeland, das im Finale das britische Team bezwang.

"Das gesteckte Ziel haben wir erreicht, sogar überfüllt", sagte BDR-Sportdirektor Patrick Moster. Im internen Fahrplan war Rang fünf die Vorgabe. "Wir sehen uns in unserer Arbeit bestätigt. Es war auch wichtig, nach so vielen Jahren mal wieder ein Finale zu fahren. Der Weg ist aber noch nicht zu Ende", so Moster weiter.



Für strahlende Gesichter und die zweite Goldmedaille nach dem Sieg im Punktefahren zum Auftakt sorgte Lucas Liß aus Unna im nicht olympischen Scratch. Der 22-Jährige setzte sich vor Alberto Torres aus Spanien und Bobby Lea aus den USA durch. "Es war sehr schwer die letzten Wochen. Ich widme die Medaille meinem Papa", sagte Liß. Lucjan Liß, der 1972 bei den Olympischen Spielen Silber für Polen gewonnen hatte, war Ende Januar überraschend gestorben.



Miriam Welte aus Kaiserslautern belegte im nicht-olympischen 500-Meter-Zeitfahren den dritten Platz. Die Titelverteidigerin musste sich in 33,699 Sekunden Anastasia Voinova aus Russland (33,149) und Anna Meares aus Australien (33,425) geschlagen geben. "Mehr war nicht drin. Ich bin mit der Zeit und Platzierung aber echt zufrieden", sagte Welte.



Ein Jahr nach seinem schweren WM-Sturz in Cali zeigte Maximilian Levy aus Cottbus ein starkes Keirin-Turnier und wurde Vierter. Weltmeister wurde erneut Francois Pervis aus Frankreich. In der Mannschaftsverfolgung der Frauen belegten Mieke Kröger (Bielefeld), Gudrun Stock (Erfurt), Stephanie Pohl (Cottbus) und Charlotte Becker (Berlin) den siebten Platz. Weltmeister wurde Australien mit Weltrekord (4:13,683).