Brüssel (AFP) Die Finanzminister der Eurozone kommen am Freitag zu einem Sondertreffen in Brüssel zusammen, um über den griechischen Antrag auf weitere finanzielle Unterstützung zu beraten. Die Zusammenkunft sei für Freitagnachmittag (15.00 Uhr) angesetzt worden, teilte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die neue Regierung in Athen hatte zuvor eine sechsmonatige Verlängerung der Kreditvereinbarung mit den internationalen Gläubigern beantragt.

