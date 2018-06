New York (AFP) Wegen des Transports geschmuggelter, unversteuerter Zigaretten hat New York das Logistikunternehmen UPS auf Schadenersatz verklagt. UPS werde vorgeworfen, zwischen 2010 und 2014 mehr als 78.500 Zigarettenlieferungen im Auftrag illegaler Händler transportiert zu haben, teilte die New Yorker Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Dadurch seien dem US-Bundesstaat New York Steuereinnahmen in Höhe von 29,7 Millionen Dollar und der Stadt New York Einnahmen von 4,7 Millionen Dollar entgangen.

