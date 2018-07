New York (AFP) Der britische Neurologe und Starautor Oliver Sacks ist schwer an Krebs erkrankt. Vor einem Monat habe er sich noch gut gefühlt, schrieb der 81-Jährige am Donnerstag in einem Essay für die "New York Times". "Aber jetzt hat sich mein Glück gewendet: Vor wenigen Wochen musste ich lernen, dass in meiner Leber mehrere Metastasen wuchern." Er liege nun an ihm selbst zu entscheiden, wie er die "Monate, die mir verbleiben" leben wolle. Sack zeigte sich zugleich dankbar, dass er ein reiches, ausgefülltes und produktives Leben führen durfte.

