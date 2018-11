Miami (AFP) Der US-Rapper Vanilla Ice, der mit seinem Lied "Ice Ice Baby" international bekannt wurde, ist wegen Diebstahls festgenommen worden. Dem Musiker mit dem bürgerlichen Namen Robert Van Winkle werde vorgeworfen, zwischen Dezember und Februar verschiedene Gegenstände gestohlen zu haben, teilte die Polizei in Lantana im US-Bundesstaat Florida am Mittwoch mit. Demnach sagte der 47-Jährige unter Eid aus und wurde in Gewahrsam genommen.

