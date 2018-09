Falun (SID) - Die deutschen Skispringer haben im ersten Training bei der nordischen Ski-WM in Falun voll überzeugt. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) gewann am Donnerstag überraschend den ersten Durchgang, Richard Freitag (Aue) den zweiten. Mitfavorit Severin Freund (Rastbüchl) kam zwei Tage vor der Entscheidung auf der Normalschanze auf die Ränge zwölf und fünf.

"Das war ein sehr guter Auftakt. Die Jungs haben sich nach dem Skifliegen in Vikersund schnell auf die kleine Schanze umgestellt. Severin war am Anfang noch im Flug-Modus, hat dann aber den Dreh gefunden", sagte Bundestrainer Werner Schuster. Der geplante dritte Durchgang wurde am Nachmittag wegen zu starken Windes abgesagt, auch das Training am Abend wurde nach 71 von 84 Springern abgebrochen.

Rückkehrer Andreas Wellinger (Ruhpolding) war am Mittag auf die Ränge 10 und 19 gekommen, Marinus Kraus (Oberaufdorf) auf 4 und 12. Michael Neumayer (Oberstdorf) war nicht am Start.