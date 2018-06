New York (dpa) - Die Einigung im Schuldenstreit mit Griechenland hat die New Yorker Börse auf Rekordhöhen getrieben. Der Dow Jones zog um 0,86 Prozent auf 18 140 Punkte an. Der Eurokurs stieg auf 1,1377 US-Dollar.

