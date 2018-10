Paris (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat von der griechischen Regierung Nachbesserungen bei ihrem Angebot zur Beilegung des Schuldenstreits verlangt. "Es bedarf noch erheblicher Verbesserung bei der Substanz dessen, was da beraten wird", sagte Merkel am Freitag in Paris mit Blick auf das anstehende Sondertreffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Sie hoffe, dass dies geschehen werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.