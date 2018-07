Kinshasa (AFP) Bei seinem Besuch in der Demokratischen Republik Kongo hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) die von Deutschland unterstützte Erweiterung der Landebahn am Flughafen von Goma eingeweiht. An der Zeremonie in der Hauptstadt der Unruheregion Nord-Kivu nahm am Freitag auch der kongolesische Verkehrsminister Justin Kalumba teil, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Landebahn war 2002 nach einem Ausbruch des Vulkans Nyiragongo teilweise von Lava überrollt worden und dadurch nur noch teilweise befahrbar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.