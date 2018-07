Leverkusen (SID) - Vize-Kapitän Lars Bender fehlt dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen am Samstag (15.30/Sky) im Ligaspiel beim FC Augsburg und wahrscheinlich auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch gegen Atlético Madrid. "Lars fehlt am Samstag sicher. Sein Einsatz am Mittwoch ist sehr fraglich", sagte Trainer Roger Schmidt.

Der 25 Jahre alte Nationalspieler Bender hatte beim 4:5 gegen den VfL Wolfsburg eine Meniskusquetschung sowie eine Prellung des Schienbeinkopfes im linken Knie erlitten.