Turin (SID) - Der italienische Fußball-Meister Juventus Turin hat Selbstvertrauen für das Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund gesammelt. In der Serie A setzte sich der Spitzenreiter zum Auftakt des 24. Spieltags mit 2:1 (2:1) gegen Atalanta Bergamo durch und liegt nun zehn Punkte vor dem AS Rom. Der Verfolger kann am Sonntag bei Hellas Verona wieder verkürzen.

Rekordmeister Juventus, der den BVB am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) zum Achtelfinal-Hinspiel empfängt, geriet durch den Treffer von Giulio Migliaccio (25.) in Rückstand. Fernando Llorente (39.) und Spielmacher Andrea Pirlo (45.) drehten das Spiel noch vor der Pause.