Berlin (dpa) - Die große Mehrheit der Schüler in Deutschland will einer Umfrage zufolge im Unterricht mehr über digitale Themen und das Internet erfahren. Zwei Drittel möchten mehr über Themen wie Urheberrecht und Bildrechte lernen. Jeder Zweite würde in der Schule gerne mehr über richtiges Verhalten in Sozialen Netzwerken und Chats erfahren. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Branchenverbands Bitkom unter Schülern. Demnach suchen 45 Prozent der Befragten Hilfe rund um die Themen Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in Sozialen Netzwerken.

