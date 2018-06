Mogadischu (dpa) - Bei einem Anschlag auf ein beliebtes Hotel in Somalia haben mutmaßliche Islamisten mindestens zehn Menschen getötet. Es seien zwei gewaltige Explosionen am Central Hotel in der Hauptstadt Mogadischu zu hören gewesen, berichtet der britische Sender BBC. Anschließend waren offenbar Schüsse zu hören. In dem Hotel verkehren häufig Politiker. Mehrere Parlamentarier sollen verletzt worden sein. Für die Tat soll die islamistische Al-Shabaab-Miliz verantwortlich sein.

