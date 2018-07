Miami (dpa) - Der Basketball-Club Miami Heat muss für den Rest der Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf Superstar Chris Bosh verzichten. Der 30 Jahre alte Center des Champions von 2012 und 2013 wird in einem Krankenhaus wegen eines Blutgerinnsel in der Lunge behandelt.

"Chris ist okay und seine Prognose ist gut", hieß es in einer Mitteilung der NBA vom Samstag. Bosh machte in dieser Saison im Schnitt 21,1 Punkte pro Spiel.

