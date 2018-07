Dubai (dpa) - In einem der höchsten Wohnwolkenkratzer der Welt im Golfemirat Dubai ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Das Feuer brach im 50. Stock des Gebäudes aus und erreichte innerhalb kürzester Zeit bereits die 70. Etage - von insgesamt 79. Starke Winde erschweren die Löscharbeiten an dem Wolkenkratzer, der auch als "The Torch" (Die Fackel) bekannt ist. Mehrere tausend Bewohner wurden in Sicherheit gebracht, viele von ihnen erlitten auf der Flucht vor den Flammen Rauchgasvergiftungen.

