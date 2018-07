Dubai (dpa) - Einer der höchsten Wohnwolkenkratzer der Welt im Golfemirat Dubai ist in der Nacht in Brand geraten. Das Gebäude mit dem Namen "The Torch" (Die Fackel) stand in hellen Flammen. Immer wieder fielen geschmolzenes Glas und Trümmerstücke in die Straßenschluchten. Die Feuerwehr brachte die Flammen erst nach Stunden unter Kontrolle. Das Feuer war im 50. Stock ausgebrochen und erreichte innerhalb kürzester Zeit die 70. von insgesamt 79 Etagen. Mehrere tausend Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Einige erlitten Rauchvergiftungen. Die Brandursache ist noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.