Lugansk (AFP) Bei den Kämpfen um die Stadt Debalzewe in der Ostukraine sind nach Angaben der ukrainischen Regierung mindestens 179 Soldaten getötet worden. Weitere 81 Soldaten würden noch vermisst, teilte der Präsidentenberater Juri Birjukow am Samstag mit. Um Debalzewe war auch nach dem Friedensvertrag von Minsk heftig gekämpft worden. Neben einer Waffenruhe war in Minsk ein Gefangenenaustausch vereinbart worden, der am Samstag beginnen sollte.

