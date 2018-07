Berlin (AFP) Der Schauspieler Mark Waschke will trotz seines neuen Jobs als Berliner "Tatort"-Kommissar weiter Theater spielen. "Das Theaterspielen ist mir sehr wichtig und bedeutet mir sehr viel – da ist was möglich, das ich beim Drehen so nicht habe", schwärmte der 42-Jährige in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag über seine Arbeit an der Berliner Schaubühne. Es gebe beim Theater "bisweilen eine gemeinsame Haltung und die Möglichkeit, sich an gesellschaftlichen Fragen abzuarbeiten, die Lebenswirklichkeit anders zu befragen, als es beim Drehen der Fall ist."

