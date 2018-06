Berlin (AFP) Die Einigung auf eine Verlängerung des Hilfsprogramms für Griechenland ist in Deutschland überwiegend auf ein positives Echo gestoßen. Die Union will die Reformzusagen der Regierung in Athen aber genau prüfen, bevor der Bundestag darüber abstimmt, wie Fraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU) am Samstag hervorhob. Grüne und Linke forderten, die soziale Lage in dem vom Staatsbankrott bedrohten Land zu verbessern.

