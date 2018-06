Dubai (AFP) Ein Großbrand ist am frühen Samstagmorgen in einem der höchsten Wochenkratzer de Golfemirats Dubai ausgebrochen. Das Feuer wütete im oberen Teil des 336 Meter hohen Wohngebäudes, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Örtlichen Medien zufolge war der Brand auf der 50. Etage des 79-stöckigen Hochhauses "The Torch" ("Die Fackel") ausgebrochen. Die Bewohner wurde in Sicherheit gebracht, einige von ihnen erlitten Rauchvergiftungen.

