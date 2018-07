Paris (AFP) Kristen Stewart ist als erste US-Schauspielerin mit einem César ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung des französischen Filmpreises am Freitagabend in Paris wurde die aus der Vampirsaga "Twilight" bekannte 24-Jährige für ihre Nebenrolle in dem Film "Die Wolken von Sils Maria" an der Seite von Juliette Binoche geehrt.

