Berlin (dpa) - Noel Gallagher (47) hat ein Bühnen-Comeback seiner früheren Band Oasis nicht ausgeschlossen - es ist nur eine Frage des Geldes.

Der britische Musiker knöpft an eine Reunion lediglich finanzielle Bedingungen. "Wenn wirklich 20 Millionen britische Pfund auf dem Tisch lägen, würde ich morgen wieder mit Liam auf die Bühne steigen, und meine Platte könnte meinetwegen auch erst in fünf Jahren herauskommen", sagte er dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". "Wenn ich es mir genau überlege - ich täte es für 20 Millionen in jeder Währung."

Die Brit-Pop-Band Oasis gilt als eine der erfolgreichsten Gruppen der 1990er Jahre und war auch für die Streits und Eskapaden der Brüder Noel und Liam bekannt. Am kommenden Freitag bringt Noel Gallagher sein neues Soloalbum "Chasing Yesterday" heraus.