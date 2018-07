Al Sawadi Beach (SID) - Ein Sandsturm und große Hitze haben zum Abbruch der fünften Etappe der Oman-Rundfahrt geführt. Diese Entscheidung fällten die Organisatoren am Samstag aus Sicherheitsgründen, nachdem das Teilstück wegen der widrigen Bedingungen bereits verkürzt worden war. Der Spanier Rafael Valls geht damit als Gesamtführender in die Schlussetappe am Sonntag über 133,5 km von Oman Air nach Matrah.