Köln (SID) - Fußball-Festtag in Paderborn - Rekordmeister Bayern München gastiert beim Aufsteiger. Ebenfalls ab 15.30 Uhr hat Schalke 04 Werder Bremen zu Gast, trifft der SC Freiburg auf 1899 Hoffenheim, kommt es zum Derby zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt sowie dem Duell zwischen dem FC Augsburg und Bayer Leverkusen. Ab 18.30 Uhr empfängt der 1. FC Köln Hannover 96.

Bei der WM im schwedischen Falun kämpfen Severin Freund und Co. ab 16.30 Uhr um Medaillen auf der kleinen Schanze. Um Edelmetall geht es auch beim 15-km-Skiathlon der Frauen ab 13.00 Uhr sowie dem 30-km-Skiathlon der Männer ab 14.30 Uhr.

Für die ersten Rennen nach der WM macht der alpine Ski-Weltcup in Slowenien und Österreich Station. In Maribor findet ein Riesenslalom der Frauen statt, in Saalbach eine Männer-Abfahrt.

In Altenberg beginnt der Rodel-Weltcup mit den Läufen der Doppelsitzer. Zudem gehen in Sachsen am Samstag die Männer im Einsitzer an den Start. Es ist der erste Weltcup nach der WM in Sigulda, wo die deutschen Rodler drei von vier möglichen Goldmedaillen geholt hatten.