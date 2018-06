Beirut (AFP) In Syrien sind laut Aktivisten bei einer erneuten Gräueltat der syrischen Regierungstruppen mindestens 48 Rebellen und Zivilisten erschossen worden. Nach der Einnahme der Ortschaft Ritjan in der nördlichen Provinz Aleppo durch die Armee seien 13 Rebellen und ihre Familienangehörigen getötet worden, sagte der Direktor der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Unter den Opfern des "Massakers" in dem Dorf am Dienstag seien zehn Kinder und fünf Frauen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.