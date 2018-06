Washington (AFP) Die US-Gesundheitsbehörden haben nach eigenen Angaben ein neues tödliches Virus aus der Gruppe der Thogotoviren identifiziert. Es werde davon ausgegangen, dass der Erreger für den Tod eines zuvor gesunden Mannes im Bundesstaat Kansas im vergangenen Jahr verantwortlich sei, teilte die Seuchenkontrollbehörde CDC am Freitag mit. Das Virus wird demnach unter dem Namen "Bourbon" geführt - benannt nach dem Bezirk in Kansas, in dem das Todesopfer lebte.

