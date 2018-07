Johannesburg (dpa) - Nach einem Brand in einem südafrikanischen Goldbergwerk sind Dutzende weitere Bergleute gerettet worden. Am Abend waren noch 18 Bergleute unter Tage eingeschlossen. 468 waren zuvor nach und nach sicher an die Oberfläche gebracht worden, wie eine Sprecherin des Betreibers des Kusasalethu-Bergwerks, Harmony Gold Mining, sagte. Rettungsmannschaften seien im Einsatz, um die übrigen Arbeiter zu bergen. Die Firmenleitung geht davon aus, dass der Brand am Vormittag während Wartungsarbeiten an einer Belüftungsanlage in 2300 Metern Tiefe ausbrach.

