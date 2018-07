Jerusalem (AFP) Ein Streit um die Besitzansprüche an Schindlers Liste beschäftigt nach Presseinformationen gegenwärtig die Justiz in Jerusalem. In der vergangenen Woche ließ das Bezirksgericht der Stadt ein Gesuch der Vermächtnisnehmerin von Schindlers Frau Emilie zu, wie die Zeitung "Haaretz" am Sonntag berichtete. Die Klägerin verlangt demnach von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem die Herausgabe der historischen Dokumente, die Oskar Schindler hinterließ, und die 1999 aus Deutschland nach Jerusalem gelangten. Dazu gehört die Liste, mit deren Hilfe der Fabrikant 1200 jüdische Zwangsarbeiter vor der Ermordung durch die Nazis rettete.

