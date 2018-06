Düsseldorf (AFP) Im Konkurrenzkampf der Fitnesscenter greift Marktführer McFit mit einer neuen Discountkette an. Das Unternehmen will in diesem Jahr 30 Studios unter dem Namen "High5" eröffnen, wie Firmensprecher Pierre Geisensetter dem "Handelsblatt" (Montagausgabe) sagte. Der Mitgliedsbeitrag soll demnach bei 9,90 Euro starten.

