Athen (AFP) Nach der Grundsatzeinigung auf eine Verlängerung der Finanzhilfen für Griechenland ist am Wochenende mit Spannung die von Athen vorzulegende Liste mit Reformmaßnahmen erwartet worden. Finanzminister Giannis Varoufakis kündigte an, die Vorschläge bereits am Sonntag und damit einen Tag früher als geplant fertigzustellen. Ministerpräsident Alexis Tsipras zeigte sich mit den jüngsten Vereinbarungen zufrieden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.