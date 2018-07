Berlin (AFP) Vor dem Treffen der Außenminister Russlands, Frankreichs, der Ukraine und Deutschlands am Dienstag hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) von Russland mehr Druck auf die Separatisten in der Ostukraine gefordert. Steinmeier appellierte in der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe) an seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow, im Sinne des Minsker Abkommens tätig zu werden. Es gebe erste Anzeichen dafür, "dass es wenigstens zu einer gewissen Entspannung kommen könnte", sagte Steinmeier.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.