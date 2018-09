Freiburg (dpa) - In Süddeutschland hat in der Nacht die Erde gebebt. Das Epizentrum lag in Schluchsee, einer kleinen Gemeinde im Schwarzwald, südöstlich von Freiburg. Wie die Erdbebenwarte in Göttingen mitteilte, hatte das Beben um 23.23 Uhr eine Stärke von 3,1 und lag in einer Tiefe von 23,8 Kilometern. Notrufe seien nicht eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Beben sei wohl so schwach gewesen, dass niemand etwas davon gemerkt habe - bis auf die aufzeichnenden Geräte.

