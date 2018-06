Los Angeles (dpa) - Die begehrteste Auszeichnung in Hollywood, der Oscar, wird in dieser Nacht in Los Angeles verliehen. Das Spektakel beginnt um 2.30 Uhr deutscher Zeit mit dem Auflauf der Stars auf dem roten Teppich. "How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris wird durch die Gala zu 87. Verleihung führen. Stars wie Cate Blanchett und Matthew McConaughey übergeben die goldenen Trophäen. Auf viele Nominierungen bringen es beispielsweise die Satire "Birdman oder Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit", die Komödie "Grand Budapest Hotel" und "The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben".

