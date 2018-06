Dortmund (SID) - Klub-Chef Hans-Joachim Watzke vom deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat die Plakate von BVB-Fans mit der Aufschrift "Je suis Boyz Köln" beim Bundesliga-Gastspiel in Stuttgart (3:2) hart kritisiert. "Es ist geschmacklos, die Opfer auch noch zu verunglimpfen und zu verhöhnen. Davon distanzieren wir uns entschieden, das ist eine Frechheit!", sagte Watzke der Bild am Sonntag.

Die Aufschrift war angelehnt an den Spruch "Je suis Charlie", mit dem weltweit der Opfer des Terroranschlags in Paris auf die Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo gedacht wurde. Die Dortmunder benutzten ihn, um ihre Solidarität mit der Kölner Ultra-Gruppierung Boyz, die nach dem Platzsturm in Mönchengladbach vom Verein ausgeschlossen wurde, zu dokumentieren.

"Wir werden rigoros dagegen vorgehen und alles versuchen, die Verantwortlichen zu bestrafen. Das wird sicher ein Stadionverbot nach sich ziehen", betonte Watzke.