Berlin (dpa) - Der israelische Botschafter in Berlin, Jakov

Hadas-Handelsman, hat das Angebot an europäische Juden zur Auswanderung nach Israel erneuert. Derzeit gebe es eine "Welle des Antisemitismus" in Europa, sagte er dem "Tagesspiegel am Sonntag". Viele Juden seien verunsichert, hätten Angst, fühlten sich bedroht - gerade vor dem Hintergrund der jüngsten islamistischen Anschläge in Paris und Kopenhagen. Auch deshalb habe Israel in Europa lebenden Juden angeboten auszuwandern.

