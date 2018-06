Bagdad (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat laut einem neuen Video gefangene kurdische Peschmerga im Irak öffentlich in Käfigen vorgeführt. Das Video, das am Sonntag von dem auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierte US-Unternehmen Site veröffentlicht wurde, zeigt 21 Männer in orangefarbenen Anzügen, darunter 16 kurdische Milizionäre, zwei irakische Offiziere und drei Polizisten. Das Video droht nicht direkt mit der Hinrichtung der Gefangenen, warnt aber andere Kämpfer davor, weiter gegen die Dschihadisten zu kämpfen.

