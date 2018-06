Bogotá (AFP) Ein Erdbeben der Stärke 5,2 hat am Samstag den Südwesten Kolumbiens erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag in der Nähe der Gemeinde Argelia in einer Tiefe von etwa 97 Kilometern, wie die nationale Erdbebenwarte mitteilte. Die Erschütterungen waren demnach auch in den Städten Cali und Pereira sowie anderen Ortschaften in der Region zu spüren.

